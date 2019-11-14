Нацкомісія з тарифів знову оштрафувала "Укренерго" на 1,7 мільйона

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та компослуг, оштрафувала "Укренерго" на 1,7 мільйона гривень за порушення термінів ведення у промислову експлуатацію програмного продукту, необхідного для функціонування ринку електроенергії.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 листопада.

У комісії зазначаили, що "Укренерго" мало до 15 липня подати належним чином завірену копію акта введення у промислову експлуатацію версії 1.0 інформаційної системи Market management system (ММS), але зробила це тільки 30 вересня.

За словами члена правління "Укренерго" Масима Юркова, присутнього на засіданні, компанія з претензіями регулятора не згодна, оскільки за три дні до початку роботи ринку були внесені істотні зміни у вимоги по роботі системи.

"26 червня, за три дні до введення ринку, комісією було внесено зміни в правила ринку, якими були зроблені численні зміни до вимог роботи системи.

Відповідні зміни НКРЕКП опублікувала на сайті 17 липня, а повідомлення в компанію прийшло 27 липня. При цьому термін подачі акта було встановлено до 15 липня, тобто це фізично було неможливо", - заявив Юрков.

Вінт також підкреслив, що система була введена в експлуатацію вже в кінці червня, а законодавство не містить чітких вимог, якою саме має бути експлуатація.

Нагадаємо:

У липні НКРЕКП оштрафувала НЕК "Укренерго" на 1,7 мільйона гривень за порушення умов та правил здійснення діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Економічна правда