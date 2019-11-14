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У Польщі чекають американський газ, для подальшого продажу в Україну

Четвер, 14 листопада 2019, 19:01
 

Скраплений газ з США, який призначений для подальшого транспортування в Україну, за кілька днів прибуде до польського терміналу на узбережжі Балтійського моря.

Про це повідомив віце-президент польської нафтогазової компанії PGNiG Мацей Возняк, інформує Укрінформ з посиланням на Biznesalert.pl

"Газ зараз у дорозі, прибуде до порту приблизно 19 листопада",- повідомив Возняк.

За його словами, газ постачатиметься в Україну для партнера PGNiG – компанії ERU Trading.

Повідомляється, що ERU Trading є однією з найбільших приватних газових компаній в Україні, яка діє на українському газовому ринку з 2015 року. З 2016 року вона почала співпрацювати з PGNiG по імпорту природного газу з Польщі.

Нагадуємо, у серпні 2019 року PGNiG придбала вантаж скрапленого газу зі США, а потім після регазифікації продала його українській компанії "Енергетичні ресурси України".

Економічна правда

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