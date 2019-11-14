Президент підписав закон про створення електронної системи в будівництві
Президент Володимир Зеленський підписав Закон про створення "Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" № 199-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.
Про це повідомляє сайт президенту.
Документ передбачає створення Єдиної державної електронної системи у складі містобудівного кадастру, що об’єднає всі дані про ринок будівництва.
Інформація, яка міститься в базі системи (крім персональних даних), буде доступною через портал електронної системи.
Закон дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також одержувати такі послуги в електронній формі.
Також за допомогою системи можна буде оплачувати адмінпослуги та штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності .
Крім того, законом скорочується перелік документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва.
Також запроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва та завершеного об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта, і єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна.
Наголошується, що реалізація норм закону сприятиме підвищенню позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business за напрямом "Отримання дозволу на будівництво".
Нагадуємо, що розробка системи у рамках ініціативи "Держава в смартфоні" почалась ще у серпні.
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Економічна правда
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