Україна в 2020 році позичить на зовнішніх ринках 4,9 мільярда доларів

Законопроект про державний бюджет на 2020 рік передбачає зовнішні запозичення в обсязі 4,9 мільярда доларів і внутрішні в обсязі 231,1 мільярда гривень, або 8,4 мільярда доларів.

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо збільшувати частку запозичень в національній валюті", - сказав він на конференції рейтингового агентства Fitch.

Про його словами, обсяг виплат за держборгом в наступне році оцінюється в 282,1 млрд грн (10,3 млрд дол) - погашення основної суми та 141,5 млрд грн (5,1 млрд дол) - виплата відсотків. Він також додав, що ще 12 млрд грн планується залучити за рахунок приватизації.

Буца зазначив, що з початку цього року сукупний держборг України скоротився з 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на вересень цього року, хоча в доларовому вираженні він виріс з 78,3 млрд дол до 83 млрд. дол.

Він також вказав, що частка боргу в гривні за цей час збільшилася з 33% до 40%, а в доларах скоротилася з 48% до 42%. За його словами, борг в євро збільшився з 9% до 11%. Державний уповноважений з держборгу додав, що невелика частка євро в борг дозволяє розглядати можливість її збільшення.