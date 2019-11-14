Укргазбанк презентував НАБУ понад 62 тисячі своїх клієнтів з малого та середнього бізнесу

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Клієнтами державного Укргазбанку вже стали 62 219 підприємців малого та середнього бізнесу.

Про це повідомив директор департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку Михайло Медко на недавньому форумі НАБУ "Attractive Ukraine: Checkpoint 2019".

"З початку року ще 4,5 тисячі представників МСБ обрали обслуговування в нашому банку. Більшою популярністю користуються кредитні програми на інвестиційні цілі. Оскільки ми є флагманом в напрямку кредитування проектів по енергомодернізації, то у нас суттєво зростає кількість звернень на такі продукти від клієнтів, які розуміють можливості підвищення рентабельності свого бізнесу за рахунок зниження витрат на енергоресурси. Популярні також лізинг і кредитні програми на придбання транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, устаткування. Активно підприємці почали користуватися нашим відносно новим і максимально простим і швидким "мікрокредитом", - зазначив Михайло Медко на форумі НАБУ.

Клієнти мікросегменту можуть отримати кредитні кошти в розмірі від 25 тис. грн до 500 тис. грн для розвитку власної справи - закупівлі товарів для продажу або сировини для виробництва, для придбання нового обладнання, ремонту, відкриття нових торгових точок і т.д.

"Саме тому ми докладаємо максимум зусиль для розвитку нових продуктів для бізнесу, забезпечення легкого доступу до фінансування. Тепер це і мікробізнес, якому ми вже готові запропонувати доступне кредитування та можливість дистанційного обслуговування ", - заявив Михайло Медко.

За даними НАБУ сьогодні частка кредитів, виданих малому та середньому бізнесу в Україні, менш 10% від загальної кількості виданих кредитів юрособам.

У той час як в ЄС цей показник більше 60%. Український бізнес як ніколи потребує підтримки свого розвитку, і ми готові її надати.