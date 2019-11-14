Криклій розповів, які порти можуть передати під концесію

У Міністерстві інфраструктури потенційно розглядають під концесію порти Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ та Одеса.

Про це заявив голова міністерства Владислав Криклій в інтерв'ю liga.net.

"Ми дали старт концесії в портах. Два конкурси оголосили і плануємо запускати наступний блок. Потенційно під концесію розглядаємо Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ. Щодо менших портів - вивчаємо можливість їх продажу. Завести на таких "малюків" концесіонера досить складно - там невеликі потоки вантажів", - сказав міністр.

За його словами, Одеський порт також піде на концесію.

"Там за великим рахунком вже немає держстивідора і працюють приватники. Буде чудово, якщо Одеса залишиться контейнерним терміналом. Плюс, поруч буде яхтклуб і марина, будуть заходити красиві лайнери і возити туристів. Звичайно ж, там ніякої руди, зерна не повинно бути", - додав Криклій.

Нагадаємо:

1 жовтня Міністерство інфраструктури України презентувало проєкти концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон" та почало приймати заявки від компаній на управління державними портами.

Заявки на концесію в портах Ольвія і Херсон разом з українськими інвесторами подали інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру.