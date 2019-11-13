Перша партія яловичини з України відправилась до Китаю

Перша партія вітчизняної замороженої яловичини відправлена з України до Китайської Народної Республіки.

Про це повідомила т.в.о. Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко.

"Ми довго йшли для того, аби відкрити китайський ринок для української яловичини. Обидві сторони зробили великий обсяг роботи, провели безліч зустрічей і переговорів. Китайські колеги провели інспектування наших підприємств та аудит державної системи контрою в Україні.

Результатами цього стало погодження міжнародного ветеринарного сертифікату на експорт замороженої яловичини до Китаю та затвердження переліку українських компаній, які можуть поставляти цю продукцію до КНР", - зазначила Ольга Шевченко.

За її словами, наразі перша партія замороженої яловичини сформована і відправлена до КНР.

"Ми сподіваємося, що українська делегація, яка незабаром перебуватиме з візитом у КНР для участі у роботі спільного підкомітету у сфері СФЗ, зможе переконатися, що українська яловичина уже на прилавках китайських магазинів", - додала Шевченко.



Економічна правда