Скільки зараз заробляють айтішники

Більше всіх отримують Python-програмісти, системні адміністратори знову актуальні, а попит на молодших спеціалістів меншає.

Таку статистику наводить сайт rabota.ua



Зазначається, що головні роботодавці в сфері інформаційних технологій - це київські IT-компанії (57%) , за ними йдуть харківські (11%) та львівські (9%).



rabota.ua



Як показує статистика, на ринку стало менше вакансій для джуніорів. Компанії більш відповідально ставляться до залучення фахівців та ретельно прораховують вартість їх навчання з кореляцією на швидке звільнення.

Суттєво зросла доля вакансій для фахівців з системного адміністрування – тепер вони посідають друге місце після веб-розробників. .

Також покращилася ситуація з фахівцями техпідтримки – за кількістю вакансій вони посідають 4 місце.

Зменшився попит на дизайнерів, але незмінною лишається доля в 4-5% для програмістів різних мов програмування.

rabota.ua



У сфері інформаційних технологій, за статистикою, заробітна платня стартує з 1 тисячі доларів .

Вище всього оцінюють працю Python-програмістів - їм пропонують 45 956 грн. Середні зарплатні пропозиції для програмістів (Python, .NET, Java) вище тих, що здобувачі вказують в резюме. Зворотня ситуація в адміністраторів баз даних, бізнес-аналітиків, проджект-менеджерів.



rabota.ua

Економічна правда