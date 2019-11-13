АМКУ рекомендував тютюновим компаніям розробити прозорі умови дистрибуції

Антимонопольний комітет рекомендував компаніям "Філіп Морріс", "Бритіш Американ Тобакко", "Джей Ті" та "Імперіал Тобакко" вжити заходів, спрямованих на обмеження монополізму та розвиток конкуренції на ринку дистрибуції сигарет.

Про це йдеться у рекомендаціях АМКУ, опублікованих на сайті Комітету.

Підкреслюється, що після штрафу ТОВ "Тедіс Україна" за зловживання монопольним становищем на ринку та рішення за антиконкурентні узгоджені дії дистрибутора і виробників ситуація на ринку не змінилась.

"Через ТОВ "Тедіс Україна" і зараз продовжує проходити основний обсяг вироблених сигарет для реалізації у продаж. Укладання прямих договорів із виробниками іншими дистрибуторами наразі залишається ускладненим.

Відсутнє розуміння, яким чином виробниками обираються такі дистрибутори, що призводить до підтримання штучної монополії на ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з серпня 2019 року до АМКУ надійшла велика кількість заяв від учасників ринку сигарет на дії ТОВ "Тедіс Україна" та певних виробників.

Заявники скаржаться на обмеження обсягів реалізації сигарет з березня цього року, що не дає можливості здійснювати свою господарську діяльність.

АМКУ рекомендував виробникам вжити наступних заходів:

- привести відносини з реалізації сигарет у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

- припинити та утриматися в подальшому від необґрунтованого обмеження обсягів реалізації сигарет покупцям;

- розробити та оприлюднити умови (критерії) до дистрибуторів;

- забезпечити укладання з потенційними дистрибуторами договорів на поставку тютюнових виробів;

- забезпечити реалізацію власного виробленого товару дистрибуторам в обсягах, що не призведуть до встановлення та/або подальшого збереження монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку дистрибуції сигарет.

Водночас АМКУ зауважує, що умови до дистрибуторів мають бути такими, які не призведуть до монополізації сигаретної дистрибуції, тобто не мають бути прописані таким чином, щоб їм могли відповідати лише один-два покупці.

Також на думку Комітету під визначення "дистрибутора" у цих рекомендаціях не можуть підпадати суб’єкти господарювання, пов’язані з виробником (або один-з-одним) відносинами контролю.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста

Економічна правда