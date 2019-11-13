Перевалка в українських портах збільшилась на 20% вперше з 2013 року

За 10 місяців 2019 року перевалка вантажів в українських портах становила понад 129,8 мільйона тонн що більш ніж на 20% перевищує торішні показники і є максимально динамікою збільшення перевалки за останні 6 років.



Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів.

Серед українських портів лідерами з перевалки за підсумками 10 місяців стали п’ять портів, які забезпечили обробку понад 90% усього обсягу вантажів.

1. Південний перевалив понад 43,8 млн тонн (+28,3%, порівняно з минулорічним періодом)

2. Миколаїв – понад 26,9 млн тонн (+20%)

3. Чорноморськ – понад 21,1 млн тонн (+23,2%)

4. Одеса – понад 20,7 млн тонн (+19,4%)

5. Порт Маріуполь — 5,3 млн тонн (+5,5%), порт подолав спад перевалки, який тривав майже 5 останніх років, та перевалив вже майже

"Даються в знаки гарні врожаї минулого та поточного маркетингових років у аграріїв, високі ціни на руду на світовому ринку, а також ефективна взаємодія між АМПУ та стивідорними компаніями.

Важливо відзначити, що до портів-лідерів з перевалки, які демонструють зростання, вперше за останні 5 років повернувся Маріуполь, де АМПУ завершує масштабний проєкт з днопоглиблення", - прокоментував підсумки роботи керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Обсяги цьогорічних драйверів перевалки – зерна та руди –зросли більш ніж на третину. Так, за 10 місяців морські порти перевантажили 43,6 млн тонн хлібних, це на 37% більше ніж за аналогічний період минулого року.

На 33% зросла перевалка руди, за 10 місяців обсяг склав 30,5 млн тонн.

Другий рік поспіль морські порти України забезпечують суттєве збільшення контейнерних перевезень. За підсумками січня-жовтня обробка контейнерів збільшилася на 19% (+812 тис. TEU). (TEU - двадцятифутовий еквівалент, обсяг 20 футового контейнеру)

Експорт, який складає левову частку перевалки, збільшився майже на чверть. Станом на кінець жовтня 2019 року вже оброблено 97,7 млн тонн, що на 24% більше за аналогічний період минулого року.

Продовжується тенденція збільшення транзиту вантажів через морські порти. Вперше вона намітилася за підсумками 7 місяців 2019 року та триває й досі.

Загалом у порівнянні з минулорічними показниками збільшення транзиту складає 9,3 млн тонн (+8%). Також на 21,2 млн тонн більше перевантажено імпортних вантажів (+12%).

За 10 місяців морські порти України обробили 9 813 суден, і збільшили на 2,1% минулорічний показник.

Найбільше суден опрацювали в Ізмаїльському морському порту — 2 946, у Миколаївському – 1474, в порту Чорноморськ — 1391 та в Одеському порту 1200.

При цьому найбільший приріст обробки суден спостерігається у портах Ольвія (+38%), Чорноморськ (+21%) та Херсон (+16%).

Також, від початку року, у порівняні з минулорічним періодом, на 65% до 537 тисяч зросла кількість пасажирів, які скористались послугами водного транспорту в морських портах України.

З них понад 527 тисяч скористалися внутрішніми перевезеннями – здебільшого круїзними та прогулянковими маршрутами – у портах Одеса та Усть-Дунайськ. Іноземних пасажирів перевезено 9 795, у портах Усть-Дунайськ (круїзні річкові лайнери) та Одеса.

Протягом 10 місяців спостерігається зменшення на 30,7% кількості проходів суден Дніпром (9 972). Проте, обсяг перевезених річкою вантажів збільшився до 9,6 млн. тонн, зокрема майже вдвічі (до 3,9 млн тонн) зросло перевезення зернових та на 24% (до 1,37 млн тонн) — металопродукції.

Нагадаємо, 29 жовтня Адміністрація морських портів, агроекспортер "Кофка Агрі Ресорсіз Україна", "Маріупольський морський торговельний порт" та ТОВ "СТТ" підписали меморандум про співпрацю з розвитку порту "Маріуполь", що залучить 1,3 мільярда інвестицій в підприємство.

Економічна правда