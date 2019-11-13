Рейтинг пунктуальності авіакомпаній: у жовтні змінився лідер

У жовтні 2019 року українські авіакомпанії виконали за розкладом з аеропортів України 82,1% з 4738 рейсів.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на Державіаслужбу.

Зазначається, що у зарубіжних авіаперевізників цей показник становив 80,4% при кількості відправлених рейсів 3204.

"На термін від 15 до 30 хвилин українські авіакомпанії затримали 5,1% вильотів, на термін від 30 хвилин до 2 годин - 7,8% вильотів, на термін більше 2 годин - 5% вильотів.

У зарубіжних авіакомпаній ці показники становили 7,3% (затримка 15-30 хвилин), 9,2% (затримка 30 хвилин - 2 години), 3,1% (затримка більше 2 годин)", - йдеться у повідомленні.

Найбільш пунктуальною українською авіакомпанією в жовтні 2019 року став "Роза Вітрів", яка виконала за розкладом 87,4% рейсів. Друге місце посіла "Мотор Січ" з результатом 84,8%, а замикає трійку лідерів МАУ, яка виконала за розкладом 84,7% вильотів.

SkyUp, яка у вересні 2019 року за показником пунктуальності вперше обігнала МАУ, цього разу посіла четверте місце з результатом 75,1%.

Найгірші результати дотримання графіка серед українських авіакомпаній у жовтні 2019 року показали YanAir і "Джоник", які виконали без затримок 35,7% і 33,3% рейсів відповідно.

"Одразу чотири іноземні авіакомпанії при вильоті з аеропортів України в жовтні 2019 року показали 100% пунктуальність. Це Swiss, SAS, Bulgaria Air і British Airways. Але три з них виконали всього від 2 до 3 рейсів.

Більше 90% вильотів з України без затримки виконали Qatar Airways (96,8%), Alitalia (96,3%), Ellinair (95,7%), KLM (93,5%). Лоу-кост Ryanair показав результат 89,8% рейсів без запізнень. У Wizz Air Hungary цей показник склав 79,1%, у Wizz Air UK - 61,5%", - пише видання.

Аутсайдерами в жовтні 2019 року серед іноземних авіакомпаній стали ізраїльські Israir Airlines і Arkia Airlines, які виконали без запізнення 20% і 8,3% рейсів відповідно.

Нагадаємо:

У вересні авіакомпанія SkyUp виконала 87% рейсів без затримок, вперше в цьому році посунувши в рейтингу пунктуальності авіакомпанію МАУ - з результатом 85,3%.



Серед українських авіакомпаній найбільш пунктуальною у вересні 2019 року зі результатом 95,8% стала "Мотор Січ", друге місце посіла "Роза Вітрів" з показником 93,8%, а замкнула трійку лідерів YanAir, яка виконала без затримок 91,1% рейсів.