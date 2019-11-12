Київ закликає всіх членів ЄС дотримуватися енергетичного законодавства блоку

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним радником президента Європейської комісії з питань України Ельмаром Броком, на якій закликав усі держави-члени ЄС зберігати єдність у дотриманні енергетичного законодавства ЄС.

Як передає "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті президента України.

Окрему увагу співрозмовники приділили темі енергетичної безпеки у Європі, сказано в повідомленні.

"Ігор Жовква поінформував про пріоритети України у відносинах з Європейським Союзом, окреслив прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію, а також подякував Ельмару Броку за його постійну політичну підтримку України на шляху європейської інтеграції", - зазначили в ОП.

Спеціальний радник президента Європейської комісії запевнив, що підтримка реформ в Україні та суверенітету й територіальної цілісності держави й надалі залишатиметься серед ключових пріоритетів керівництва європейських інституцій.

Він підкреслив, що Європейський Союз зберігатиме санкції до повного виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі. Тепер ймовірно, що засідання з цього питання відбудеться в грудні.

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".

Європейська правда