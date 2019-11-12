АМКУ зобов'язав міськраду Києва замовляти охоронні послуги через конкурс

Антимонопольний комітет заявив, що Київміськрада своїми рішеннями створила привілейоване становище для КП "Муніципальна охорона" на надання охоронних послуг щодо ряду об’єктів комунальної власності і зобов’язав виправити ситуацію.



Про це повідомляє Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету.



Як повідомляється, за результатами дослідження АМКУ встановило, що ринок охоронних послуг у м. Києві є конкурентним і жодним нормативно-правовим актом не встановлено обмежень надання охоронних послуг залежно від того чи належить об’єкт охорони до комунальної чи приватної власності.



Проте, рішенням (20.12.2018 № 532/6583 "Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва") Київської міської ради КП "Муніципальна охорона" отримало ексклюзивне право охороняти комунальну власність міста.

Також, АМКУ встановив, що до прийняття Київською міською радою вказаного рішення та затвердження адресного переліку об'єктів, які підпадають під дію цього рішення в абсолютній більшості випадків охорона об’єкті з переліку в у період 2017-2018 років здійснювалась за рахунок загального або спеціального фонду балансоутримувачів цих об’єктів, а кошти з бюджету м. Києва на ці потреби не надавались.

При цьому, охорона цих об’єктів здійснювалась на підставі результатів проведення відповідних процедур публічних закупівель.

Однак, після затвердження такого адресного переліку жодні процедури публічних закупівель охоронних послуг щодо об’єктів, включених до цього адресного переліку, не проводились, що також додатково підтверджено інформацією Апарату ВО КМР (КМДА).

Як результат, АМКУ зобов’язав Київську міську раду у місячний строк змінити рішення Київської міської ради в частині визначення надавачів охоронних послуг щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва на підставі проведення прозорого (відкритого) конкурсного відбору.



Економічна правда