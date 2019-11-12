Фінкомітет забракував конкурс з міжнародниками в Бюро фінрозслідувань

12 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики викинув поправку, яка запроваджує проведення відкритого конкурсу для призначення голови новоствореного Бюро фінрозслідувань (БФР) із залученням міжнародних експертів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Повідомляється, що минулого тижня профільний комітет підтримав прозорий конкурс з міжнародними експертами на голову БФР, проте депутати профільного комітету Ради повернулися до цього питання. Хоча минулого тижня проголосували за те, щоб розглядати лише нові поправки до законопроєкту 1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань".

Натомість депутати протягнули поправку, яка ставить під сумнів конкурс на незалежного голову БФР. Зокрема, вона запропонувала, щоб його обирала комісія у складі 9 членів: 3 від президента, 3 від Кабміну, 2 ВРУ за поданням фінансового комітету і 1 ВРУ за поданням правоохоронного Комітету.

"Прозорий конкурс — це принципове питання довіри до майбутнього органу. Сьогодні депутати нахабно повернулися до питання, яким вирішили провести конкурс на голову БФР без міжнародників. Раніше конкурси за участі міжнародників себе виправдали", — коментує член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

Також депутати розглядали норми, які стосуються економічних повноважень Служби безпеки. СБУ досі займається економічними злочинами, що непритаманно для спецслужби, котра повинна боротися з тероризмом, займатися контррозвідкою, охороняти суверенітет і територіальну цілісність України тощо.

Під час бурхливого обговорення цього питання, співробітники СБУ всіляко намагалися переконати депутатів не просто не ліквідовувати скандальний Департамент "К", але й дати їм ще більше повноважень.

Зрештою депутати цей Департамент не ліквідували.



Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк також прокоментував ці рішення.



Рекомендуємо почитати: Бюро фінансових розслідувань, якого ми не заслуговуємо