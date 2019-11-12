Авіакомпанія "Мотор Січ" закрила рейси з Києва в Одесу і Львів

Авіакомпанія "Мотор Січ" у зв'язку з оптимізацією роботи припинила здійснювати рейси за маршрутами Київ-Львів та Київ-Одеса.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що "Мотор Січ" у зимовий період 2019-2020 року буде здійснювати регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя-Київ та Запоріжжя-Мінськ.

Рейси із Запоріжжя у Київ будуть виконуватися двічі на день у будні і по одному рейсу на день у вихідні.

Нагадаємо:

За результатами опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 20 вересня, 19,6% опитаних задоволені роботою авіакомпанії "Мотор Січ", 14,5% - ні.

Економічна правда