Авіакомпанія "Мотор Січ" закрила рейси з Києва в Одесу і Львів
Вівторок, 12 листопада 2019, 15:45
Авіакомпанія "Мотор Січ" у зв'язку з оптимізацією роботи припинила здійснювати рейси за маршрутами Київ-Львів та Київ-Одеса.
Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.
Зазначається, що "Мотор Січ" у зимовий період 2019-2020 року буде здійснювати регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя-Київ та Запоріжжя-Мінськ.
Рейси із Запоріжжя у Київ будуть виконуватися двічі на день у будні і по одному рейсу на день у вихідні.
Нагадаємо:
За результатами опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 20 вересня, 19,6% опитаних задоволені роботою авіакомпанії "Мотор Січ", 14,5% - ні.
Економічна правда
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