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Авіакомпанія "Мотор Січ" закрила рейси з Києва в Одесу і Львів

Вівторок, 12 листопада 2019, 15:45

Авіакомпанія "Мотор Січ" у зв'язку з оптимізацією роботи припинила здійснювати рейси за маршрутами Київ-Львів та Київ-Одеса.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що "Мотор Січ" у зимовий період 2019-2020 року буде здійснювати регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя-Київ та Запоріжжя-Мінськ.

Рейси із Запоріжжя у Київ будуть виконуватися двічі на день у будні і по одному рейсу на день у вихідні.

Нагадаємо:

За результатами опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 20 вересня, 19,6% опитаних задоволені роботою авіакомпанії "Мотор Січ", 14,5% - ні. 

Економічна правда

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авіа Мотор Січ

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