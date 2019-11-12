SkyUp відкриє ще один рейс з Києва до Італії

SkyUp оголосив про відкриття 30 березня 2020 року прямих рейсів з Києва в південно-італійське місто Барі.

Про це повідомляє avianews.

Відповідно до опублікованого розкладу польоти будуть виконуватися два рази на тиждень.

Вильоти з Києва в Барі о 11:10 по понеділках і о 11:25 по п'ятницях. Вильоти з Барі о 13:40 по понеділках і о 14:05 по п'ятницях. Час у дорозі становитиме близько 2,5 годин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1700 грн в одну сторону і від 3500 грн в обидві сторони з урахуванням перевезення тільки 7 кг ручної поклажі. Квиток в обидва боки з урахуванням перевезення одного місця багажу вагою до 23 кг коштує мінімум 5200 грн.

Нагадуємо, що зараз маршрутна мережа SkyUp з Києва включає п'ять міст Італії: Барі, Катанії, Неаполь, Ріміні і Турин.