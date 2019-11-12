"Справа банкірів": стали відомі імена затриманих співробітників НБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови Нацбанку Олександру Писаруку та ще 7 особам у заволодінні 1,2 мільярда гривень кредиту VAB банку.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Окрім Писарука, про підозру повідомили колишнім посадовим особам VAB банку - ексголові спостережної ради, ексзаступнику голови правління та трьом посадовим особам приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками.

Також про підозру повідомили члену ради НБУ Миколі Каленському та ексдиректору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.5. ст.191 ККУ ("Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем").

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

"Зараз йде процес подачі в Антикорупційний суд клопотань про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн", - заявили у НАБУ.

Детальніше читайте у статті: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена

Нагадуємо:

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

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Економічна правда