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У Райффайзені прокоментували затримання екс-заступника Гонтаревої

Вівторок, 12 листопада 2019, 12:04

У Райффайзен банку Аваль переконані, що з затриманого голови правління банку та екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука будуть зняті всі підозри.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

У банку зазначають, що затримання Писарука жодним чином не пов’язано з виконанням ним обов’язків голови правління Райффайзен банку Аваль. 

"Ми переконані, що з пана Писарука будуть зняті всі підозри щодо неправомірних дій і що він завжди дотримувався найвищих професійних та етичних норм, працюючи як у Райффайзен Банку Аваль, так і протягом багатьох років у МВФ та інших міжнародних інституціях", - прокоментував подію голова наглядової ради Райффайзен банку Мартін Грюль.

Нагадаємо:

11 листопада Національне антикорупційне бюро затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука через можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.  

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ, як відомо, очолювала Валерія Гонтарєва. 

У жовтні 2014 року Нацбанку виділив ВіЕйБі Банку, який належить власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ "ВіЕйБі банк" як стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Знати більше: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Економічна правда

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Гонтарева Бахматюк НБУ НАБУ Райффайзен банк

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