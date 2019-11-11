Україна і Катар домовилися про лібералізацію авіасполучення

Україна і Катар підписали протокол до договору про повітряне сполучення між країнами, який має спростити авіакомпаніям запровадження нових авіарейсів між державами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Ми лібералізуємо повітряне сполучення між Україною та Державою Катар.

Підписання сьогоднішнього протоколу дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження щодо кількості виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн", - заявив міністр Владислав Криклій.

У Мінінфраструктури очікують, що підписання протоколу сприятиме розвитку співробітництва в галузі авіаційного транспорту, туризму та подальшому розширенню географії польотів авіакомпаній.

Нагадаємо, з 2 листопада 2018 року між Україною та Катаром запрацював повноцінний безвізовий режим.

Економічна правда