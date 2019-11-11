ДБР проводить обшуки у Держрезерві через прострочену продукцію

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у Державному агентстві резерву.

Джерело: Facebook заступниці директора ДБР Ольги Варченко

Пряма мова: "Саме зараз проводимо санкціоновані судом обшуки та тимчасові доступи до документів у Державному агентстві резерву України. Зокрема, на складах та на одному з підприємств агентства".

Деталі: За словами Варченко, ДБР проводить слідчі дії у зв’язку із виявленням простроченої продукції на складах.

За даними слідства, зіпсована продукція накопичилась на складах внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків керівництвом та службовими особами Держрезерву. За попередньою оцінкою, сума збитків становить близько 60,5 мільйона гривень.

Щодо службовців Держрезерву відкрили кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Українська правда