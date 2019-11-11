Ryanair оголосив розпродаж квитків на рейс, який скасувала МАУ

Лоукостер Ryanair оголосив розпродаж за ціною від 9,99 євро квитків на рейси по маршруту Київ-Краків в зв'язку зі скасуванням перельотів у цьому напрямку авіакомпанією МАУ.

Про це повідомляє ЦТС, з посиланням на інформацію ірландського лоукостера.

Як сказано в заяві перевізника, Ryanair запускає "рятувальні" тарифи на своєму маршруті Київ-Краків, діючому 5 разів на тиждень, аби перевезти клієнтів, "які постраждали від скасування МАУ свого київського маршруту з січня 2020 року".

Відзначається, що квитки за ціною від 9,99 євро вже надійшли в продаж, але скористатися пропозицією можна буде тільки до 00:00 четверга 14 листопада.



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7 листопада МАУ заявила, що в зв’язку з нерентабельністю, з січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом