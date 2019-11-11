"Нафтогаз" закупив хмарних послуг на 1 мільйон доларів
Понеділок, 11 листопада 2019, 12:28
IT-дочка "Нафтогазу" - ТОВ "Нафтоаз Цифрові Технології" закупила у київської компанії "Де Ново" хмарних послуг на 24,9 мільйонів гривень.
Про це повідомляється на сайті ProZorro в оголошенні за 2 листопада.
Термін надання послуг: 1 листопада 2019 - 1 листопада 2020.
Зазначається, що у тендері був тільки один учасник. Тендерна документація також відсутня.
У коментарі на Facebook, Анатолій Вовнюк, який на момент заснування "Нафтогаз Цифрові Технології" в 2018 році був її керівником, повідомив, що група "Нафтогаз" в частині IT "рухається саме так, як і було заплановано в стратегії, яку ми з командою розробили".
Економічна правда
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