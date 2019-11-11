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Іран заявив про виявлення величезного родовища нафти

Понеділок, 11 листопада 2019, 09:50

Президент Ірану Хасан Роугані повідомив про виявлення нового родовища нафти, яке може на третину збільшити запаси держави.

Джерело: Press TV

Пряма мова: "Сьогодні ми оголошуємо США, що ми є багатою країною і, незважаючи на ворожнечу і тиранічні санкції, робітники та інженери іранської нафтової індустрії змогли відкрити величезне родовище."

Деталі: Поклади оцінюється у приблизно 53 мільярди барелів та займають площу близько 2400 квадратних кілометрів у провінції Хозестан. 

Чому це важливо: Іран є членом-засновник Організації країн-експортерів нафти. За даними американського управління енергетичної інформації, нафтові запаси Ірану є четвертими у світі. За покладами газу країна друга.

Ольга Гетьманець, УП

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нафта Іран

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