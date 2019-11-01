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Звільнено директора "Південмашу"

П'ятниця, 1 листопада 2019, 19:36

Керівництво космічного бюро Південне звільнило директора заводу "Південмаш" Сергія Войта.

Про це повідомив голова аналітичного центру Ейдос Віктор Таран у Facebook.

"Мда... Не встиг вчора поділитися перемогою, як в той же день отримав скан підписаного наказу про звільнення Войта Сергія Миколайовича, генерального директора Південмашу, який ще вчора радів вигідному контракту на 15 млн. доларів з американським Firefly, завдяки якому міг би погасити майже всі свої борги", - прокоментував звільнення Таран.

Зазначається, що тепер виконувати обов’язки генерального директора держпідприємства буде Кириченко Володимир Євгенійович — директор структурного підрозділу Південмашу в Павлограді.

Таран припускає, що звільнення Войта може бути пов’язане з головою КБ Південне Олександром Дегтярьовим.

Звільнення також прокоментував директор українського підрозділу Firefly Олександр Дондік.

"Не хотілося б розривати співпрацю з Південмашем, але якщо в цій справі замішано керівництво КБ "Південне" і новий директор буде лобіювати їх інтереси, то ситуація вимагає ретельної перевірки", - заявив Дондік у Facebook.

Економічна правда

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Південмаш

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