Звільнено директора "Південмашу"

Керівництво космічного бюро Південне звільнило директора заводу "Південмаш" Сергія Войта.



Про це повідомив голова аналітичного центру Ейдос Віктор Таран у Facebook.



"Мда... Не встиг вчора поділитися перемогою, як в той же день отримав скан підписаного наказу про звільнення Войта Сергія Миколайовича, генерального директора Південмашу, який ще вчора радів вигідному контракту на 15 млн. доларів з американським Firefly, завдяки якому міг би погасити майже всі свої борги", - прокоментував звільнення Таран.



Зазначається, що тепер виконувати обов’язки генерального директора держпідприємства буде Кириченко Володимир Євгенійович — директор структурного підрозділу Південмашу в Павлограді.



Таран припускає, що звільнення Войта може бути пов’язане з головою КБ Південне Олександром Дегтярьовим.



Звільнення також прокоментував директор українського підрозділу Firefly Олександр Дондік.



"Не хотілося б розривати співпрацю з Південмашем, але якщо в цій справі замішано керівництво КБ "Південне" і новий директор буде лобіювати їх інтереси, то ситуація вимагає ретельної перевірки", - заявив Дондік у Facebook.



Економічна правда