Зима близько: Гончарук вказав, кого звинувачувати у разі проблем з опаленням

У газових сховищах України накопичено 21 млрд кубометрів газу, відповідальність за належне теплопостачання в домівках українців лежить на місцевій владі.

Джерело: facebook прем’єр-міністра України Олексія Гончарука

Дослівно: "Зима близько! Уряд зі свого боку зробив усе, щоб опалювальний сезон пройшов вчасно та без проблем.

Цього тижня я ще раз особисто перевірив готовність усіх газових сховищ до зими. У нас рекордні 21 тис. м куб газу, працюють одночасно усі 11 сховищ.

Тепер вся відповідальність за тепло в домівках взимку в кожному конкретному місті — виключно на місцевій владі".

Деталі: Гончарук повідомив, що наразі три області ще мають борги перед Нафтогазом. Через це в деяких українських містах опалювальний сезон може початись з затримкою.

Він заявив, що доручив очільникам Дніпропетровської, Львівської та Кіровоградської областей забезпечити у повному обсязі початок опалювального сезону

Дослівно: "Чекаю на звіт по результатам зробленої роботи. Особисто триматиму на контролі це питання! Уряд буде жорстко реагувати на будь-який саботаж та затримку старту опалення в містах".

Нагадуємо:

Україна збільшила обсяги газу у підземних сховищах до 21,6 мільярдів кубометрів - це найбільший за останні 10 років рівень.

В Києві опалювальний сезон стартував 25 жовтня.

Українська правда