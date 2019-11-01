Україна до 1 листопада виготовила 830 тисяч тонн цукру - асоціація

Станом на 31 жовтня українські виробники виготовили 830,3 тисяч тонн цукру та переробили 5,66 мільйонів тонн цукрових буряків.

Про це повідомляє Національна асоціація виробників цукру "Укрцукор".

Зазначається, що сезон цукроваріння офіційно розпочався 1 вересня. Станом на 31 вересня функціонує 31 цукровий завод.

За оцінками асоціації, виробництво цукру в 2019/20 сезоні може становити на рівні 1,1-1,2 млн тонн.

Нагадаємо:

За вересень-серпень 2018-2019 років українські виробники експортували 409,8 тисяч тонн цукру на 144,3 млн доларів, що майже на 27% менше ніж минулого року – 564,0 тисяч тонн.

Економічна правда