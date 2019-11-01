"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину на Харківщині
"Нафтогаз" ввів в експлуатацію газову свердловину №34, яка знаходиться в Краснокутському районі Харківської області.
Про це повідомив у Facebook голова правління компанії Андрій Коболєв.
"Геологи за результатами 3D сейсміки визначили місце розташування, а команда Укрбургазу на вітчизняному верстаті пробурила свердловину глибиною 5810 м і отримала промисловий газ", - написав він.
За словами Коболєва, після регулювання вихідного тиску добовий дебіт по цій свердловині становить 380 тисяч кубів газу і 4 тони конденсату.
Приріст запасів газу становитиме понад 450 млн кубів газу, а ресурсна база блоку - понад 2 млрд кубів.
"Більше 100 млн кубів газу на рік – суттєвий плюс до газового балансу країни", - додав голова правління "Нафтогазу".
Економічна правда
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