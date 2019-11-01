Уряд вдосконалить передачу земельних ділянок мешканцям багатоквартирних будинків

У Міністерстві розвитку громад та територій буде розроблений порядок безоплатної передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, у власність їх співвласникам.



Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

В Мінрегіоні пояснюють, що згідно закону, мешканці будинків (належні до ОСББ і ні) мають право безкоштовно перевести земельні ділянки в постійне користування.

Але у випадку якщо ОСББ не створено, така процедура можлива лише при згоді всіх мешканців будинку. За словами міністерства, вимога особистої згоди та звернення із заявами 100% мешканців будинку ускладнює процес прийняття рішень.

"Враховуючи плинність складу власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, може виникнути ситуація, коли у разі їх зміни співвласником земельної ділянки залишатиметься попередній власник, а проведення відповідних дій щодо реєстрації прав нового власника вимагатиме фінансових та часових витрат", - наголошують у Мінрегіоні

В міністерстві планують вирішити питання безоплатної передачі ділянок співвласникам багатоквартирних будинків через комплексні законодавчі зміни до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Зазначено, що таку ціль передбачено Мінрегіоном у програмі діяльності Кабміну на наступні п’ять років.

У Мінрегіоні нагадують, що до земельної ділянки багатоквартирного будинку належать:

- земля, на якій розміщено житловий будинок;

- земля, на якій знаходяться будівлі і споруди, що стосуються такого будинку;

- прибудинкова територія.

Економічна правда