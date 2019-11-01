S&P Global присвоїло банку "АЛЬЯНС" високі кредитні рейтинги

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25 жовтня 2019 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings присвоїло українському АТ "БАНК АЛЬЯНС" довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги емітента на рівні "В-/В". Прогноз по рейтингах — "Стабільний".

"Агентство Standard&Poor's входить в трійку найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств, і їх позитивна оцінка діяльності "БАНК АЛЬЯНС" є значущою подією для нас. Підтвердження позицій банку є позитивним сигналом для наших клієнтів, партнерів та інших стейкхолдерів", — зазначає Юлія Фролова, Голова Правління "БАНК АЛЬЯНС".

Згідно з повідомленням агентства, в "Банку Альянс" набагато менше проблемних кредитів, ніж в середньому по українській банківській системі, а також банк має адекватну подушку ліквідності.

АТ "БАНК АЛЬЯНС" - нішевий гравець і спеціалізується на обслуговуванні корпоративного сегмента (підприємств малого та середнього бізнесу), і за прогнозами S&P Global в 2020 році продовжить демонструвати швидке зростання, хоча і здійснюваний з дуже низької бази.

Банк займає 31-е місце в українському банківському секторі за розміром активів серед 76 банків, що мають ліцензії: за даними на 30 вересня 2019 року, вартість його активів становила 2 912 млн грн (близько 122 млн дол.), Позабалансові зобов'язання — близько 2 500 млн грн, ринкова частка — 0,2%.

Кредитний портфель банку характеризується концентрацією на оптових торгових компаніях, що продають головним чином хімічну продукцію, газ і споживчі товари, а також на компаніях, що надають транспортні послуги, зокрема, у напрямку авіаперевезень, а також компаніях, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

Як позитивний чинник, здатного вплинути на якість активів в майбутньому, S&P Global відзначає короткі терміни погашення кредитів. Так, залишився термін погашення 74% кредитів не перевищує одного року.

Крім того, 31% кредитів, номінованих в іноземній валюті, видані головним чином компаніям, які отримують валютну виручку.

Варто зазначити, що показники проблемної заборгованості за документарними операціями, як і по кредитному портфелю, залишаються на вкрай низькому рівні — менше 1%.

"Співпраця з міжнародними інститутами є невід'ємною частиною стратегії розвитку банку на 2019-2020 рр. Наявність міжнародного кредитного рейтингу безумовно дозволить підвищити рівень довіри до Банку і, відповідно, розширити перелік вже існуючих міжнародних партнерів. На сьогодні Банк вже бере активну участь в ряді кредитних програм. Найбільш пріоритетними є проекти, спрямовані на підтримку розвитку приватного сектора економіки (проектів малого бізнесу), кредитних програм в агросекторі, а також проектів соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності", — коментує Юлія Фролова.