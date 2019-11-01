Кому пропонували найбільші зарплати у жовтні - дослідження

Серед топ-5 вакансій жовтня, у яких роботодавці пропонували зарплату від 75 тисяч гривень, - старший клінічний науковий співробітник, пілот вертольота, Java developer, голова департаменту ризиків та фінансовий директор.

Про це свідчать результати дослідження hh.ua | grc.

Старший клінічний науковий співробітник

Доктори та кандидати медичних наук у жовтні могли претендувати на посаду старшого клінічного наукового співробітника та зарплату від 75 тисяч гривень.

"У його функції, головним чином, мав входити моніторинг дослідницьких центрів, сприяння навчанню молодших спеціалістів з клінічних досліджень, виконання функцій проектного менеджера тощо", - йдеться у повідомленні.

Пілот вертольота

Такому спеціалісту пропонували зарплату у розмірі від 150 тисяч гривень. Серед вимог – наявність вищої або середньої спеціальної освіти за льотною спеціальністю, ліцензія пілота цивільної авіації, володіння англійською мовою - IELTS (general English) 5.0 і вище, наявність певного стажу та кількості годин нальоту (загального, в якості КПС, за приладами та вночі).

Java Developer

"До 100 тисяч гривень, навчання за рахунок компанії, курси англійської та іспанської мов, потужні ноутбуки і великі монітори в комфортному, затишному офісі, компенсацію занять спортом обіцяли за розробку клієнт-серверних додатків на Java та участь у проектах по впровадженню рішень для електронної комерції та маркетингу.

Ідеальний кандидат на цю посаду повинен мати досвід від 1 до 3 роки, володіти Java SE, Spring Framework, розуміти принципи об'єктно-орієнтованого проектування, знати та вміти застосовувати патерни проектування, мати досвід роботи з веб-сервісами", - свідчать результати дослідження.

Голова департаменту ризиків

Серед вимог - відмінна англійська мова, уміння вибудовувати роботу з "нуля" та модернізувати існуючі процеси, знати сучасні методи обробки даних, технологічні інструменти і рішення, розуміти сучасні рішення в кредитному скорингу, уміти самостійно обробляти великий обсяг даних та мати вищу освіту (математичну, фінансово-математичну, програмування).

Зарплата - від 110 тисяч гривень. Обов'язки - керівництво підрозділом ризиків та аналізу, координація процесів збору, зберігання і обробки даних для подальшого аналізу ризиків, розробка, впровадження та супровід політики управління кредитними ризиками тощо.

Фінансовий директор

До 200 тисяч гривень були готові платити спеціалісту, який буде координувати і контролювати облікову політику групи компаній, вибудовувати фінансову структуру в стартапі (в т.ч. IT), оцінювати інвестиційні проекти, займатись податковим плануванням, будувати службу внутрішнього аудиту.

Економічна правда