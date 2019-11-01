Засновник FlixBus: Наші плани — з’єднати Україну з рештою Європи

Засновник та СЕО FlixBus Андре Шваммлайн планує з’єднати Україну з рештою Європи та хоче, аби через 5 років українці тримали в голові FlixBus під час планування подорожей.



Про це він розповів в інтерв’ю ЕП.

"Я думаю, що найважливіше для нас сьогодні – з’єднати Україну з рештою Європи. Це наша головна мета. Але, звичайно, ми бачимо великий потенціал і у внутрішніх перевезеннях, ми вивчаємо регуляторну базу та знайомимося з потенційними клієнтами.

Звичайно, коли ми виходимо на нові ринки у нас величезні амбіції. Тому ми хочемо досягнути такого результату, кожен українець міг сказати: "якщо я подорожую в Україні чи за її межами, один з варіантів для моєї подорожі – це FlixBus".

Для подорожі завжди є вибір – можна скористатися літаком або потягом, але я хочу, щоб українці через п’ять років завжди згадували і про FlixBus, коли подорожують в України або за її межами", - розповів Шваммлайн.



Також Шваммлайн поділився глобальними планами найбільшого автобусного оператора Європи.

"Ми віримо, що будуємо продукт, який буде унікальним у світі. У нас є амбіція стати справді масштабною компанією, глобальним брендом і в незалежності від того, де ви живете, Flix буде у вашій голові.

Якщо ви побачили зелений автобус або потяг, ви повинні знати, що це Flix, і це один з ваших варіантів для подорожі.

Коли я буваю в США і бачу європейців, які подорожують, я питаю в них: "звідки ти дізнався, що Flixbus їде з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса?". Вони відповідають: "а чому він не мав би туди їхати?". Ось про що я кажу. Люди не повинні задумуватися, вони просто мають знати, що Flix існує і це хороший вибір для подорожей," - резюмував СЕО FlixBus.

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Економічна правда