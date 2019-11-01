Нацбанк змінив зовнішнього аудитора

Незалежний аудит річної фінансової звітності Національного банку за міжнародними стандартами протягом наступних 5 років буде проводити ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що компанія стала переможцем тендеру і затверджена радою Нацбанку минулого тижня.

"Зовнішній аудит є одним з елементів контролю за діяльністю Національного банку, а річна фінансова звітність на практиці забезпечує прозорість і підзвітність Національного банку як державної установи", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку додають, що вже співпрацювали з "Ернст енд Янг Аудиторські послуги": фірма підтверджувала фінансову звітність НБУ за 2011-2013 роки, в період, коли регулятор перейшов на повне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (в 2012 році).

В НБУ нагадують, що попередні п'ять років аудит річної фінансової звітності здійснювало ЗАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

"У той же час відповідно до Закону України "Про Національний банк України" одна і та ж аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше п'яти років поспіль", - підкреслюють в Нацбанку.

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" входить в глобальну мережу фірм Ernst&Young. Компанії мережі підтверджують звітність близько 20 центральних банків світу. Ernst & Young входить до Великої четвірки аудиторських компаній - чотирьох найбільших в світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги.

Економічна правда