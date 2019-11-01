Для "Укрпошти" шукають стратегічного інвестора — Гончарук
Уряд шукає стратегічного інвестора для державного підприємства "Укрпошта".
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в етері ток-шоу "Право на владу".
Гончарук заявив, що в аспекті великої приватизації планується приватизувати все, що не має стратегічного значення. У цьому питанні не йдеться про "Укрпошту", оскільки це підприємство приносить прибуток.
За його словами, "Укрпошта" - це "окрема історія".
"Для пошти ми шукаємо стратегічного інвестора", - заявив прем'єр.
Він зазначив, що іноземні інвестори можуть заходити в компанію на рівні 5%—10%, і "змінювати культуру всередині".
Раніше повідомлялося, що в межах приватизації частину акцій Укрпошти можуть виставити на продаж для залучення коштів міжнародних інвесторів.
Економічна правда
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