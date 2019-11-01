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Милованов заявив про погрози його заступникам

П'ятниця, 1 листопада 2019, 09:20
 
Тарас Качка та Дмитро Романович

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляє, що його заступники отримують погрози через звільнення керівників із державних підприємств.

Джерело: етер телеканалу 1+1

"Моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС з серії: "готуйся до похорону себе", "Не бійся ходити під під'їздом" і так далі", - сказав Милованов.

Він запевнив у тому, що команда уряду та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства серйозно налаштована працювати на результат і погроз не боїться.

Українська правда

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Мінекономіки

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