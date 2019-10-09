Concert.ua подав скаргу на Karabas в Антимонопольний комітет

Квитковий оператор Concert.ua подав до Антимонопольного комітету скаргу на Karabas через їх сайт для перевірки справжності квитків, який перевіряє тільки квитки від Karabas.

Про це повідомляє видання Vector.

На думку Concert.ua таким чином Karabas ведуть нечесну гру на квитковому ринку: сайт брендований як незалежне джерело, хоча належить Karabas.

Квитки, які були куплені не через Karabas, системою розпізнаються як неофіційні.

"Цей сайт пропонує перевірити, чи офіційний у вас квиток. При цьому не уточнюється, де саме ви його купили. Зокрема, при перевірці квитка з Concert.ua, система видає відповідь, що він не числиться як офіційний. Очевидно, що це вводить користувача в оману", - пояснює співвласник Concert.ua Дмитро Феліксов.

Феліксов звертався в державні організації, на які Karabas посилаються на сайті перевірки квитків, - ні в Департаменті кіберполіції, ні в Департаменті культури Києва не підтвердили факт співпраці з сайтом.

За словами засновника Karabas Максима Плахтія, ніхто не забороняє конкурентам вести таку саму відкриту політику.

"Не знаю, чим саме інструменти захисту глядача можуть заважати конкуренту. Хіба що ускладнюють заробляння на "схемах", - заявив Плахтій.

У Karabas кажуть, що подібні заяви - звичайна практика атаки на компанію: в АМКУ подають заяву, в якій вимагають надати величезний перелік документів, більшість з яких - комерційна таємниця.

В Антимонопольному комітеті підтвердили, що Concert.ua подали скаргу на Karabas, так як вважають, що їх права порушені.

"Заявник повідомив, що сайт officialtickets.org.ua позиціонує оригінальними тільки квитки, які пропонують ТОВ "КРБС". На думку заявника, це вводить покупців в оману", - прокоментував ситуацію глава АМКУ Юрій Терентьєв.