SkyUp відкриває сезонний рейс з Києва до Зальцбурга

Українська авіакомпанія SkyUp на зиму відкриє сезонний рейс з Києва до австрійського міста Зальцбург, яке розташоване поруч з гірськолижними базами.

Про це повідомляє avianews.com.

Польоти будуть виконуватися з 28 грудня 2019 року один раз на тиждень щосуботи до 1 лютого 2020 року включно.

Квитки надійдуть у продаж лише в форматі туди-назад за ціною від 6438 грн за тарифом Basic, який включає тільки ручну поклажу.

Квитки за багажним тарифом Standard коштуватимуть від 6686 грн в обидва боки. Максимальний час перебування в Зальцбурзі становить 7 днів. Рейси будуть виконуватися на чартерної основі.

У SkyUp відзначають, що пасажири, які купили квитки за багажним тарифом, зможуть провозити як багаж спортивне спорядження, якщо його загальна вага не перевищує 23 кг.

Оскільки тариф Standard включає провезення тільки одного місця вагою до 23 кг, то пасажир, який захоче взяти з собою валізу і комплект спортивного спорядження, повинен додатково оплатити друге місце багажу.