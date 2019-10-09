Ситуація з "Приватбанком" увійде до нового меморандуму з МВФ — Рожкова
Меморандум про нову програму кредитування з Міжнародним валютним фондом буде містити розділ, присвячений ризикам, пов'язаним з можливим скасуванням націоналізації "Приватбанку".
Про це перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила в інтерв'ю Liga.net.
"Меморандум, безумовно, буде містити блок про "Приватбанк" та інші виведені з ринку банки. Але в якій формі - поки складно сказати", - сказала Рожкова.
За словами заступниці голови НБУ, тема судів навколо "Приватбанку" піднімалася в ході останніх зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та главою уряду Олексієм Гончаруком.
"Ми піднімали тему "приватівських" судів на зустрічі з президентом і прем'єром в контексті наслідків для фінансової стабільності і говорили про те, що подібні рішення створюють дуже негативний інформаційний фон для роботи банку", - зазначила Рожкова.
При цьому заступниця голови Нацбанку оцінила, як дуже високу ймовірність підписання нової програми з МВФ до кінця року.
"З Кабміном та Офісом президента в цьому сенсі ми точно на одній сторінці - всі хочуть отримати програму до кінця року", - сказала Рожкова.
Нагадуємо:
Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.
Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.
Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.
Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.
20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.
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