Ситуація з "Приватбанком" увійде до нового меморандуму з МВФ — Рожкова

Меморандум про нову програму кредитування з Міжнародним валютним фондом буде містити розділ, присвячений ризикам, пов'язаним з можливим скасуванням націоналізації "Приватбанку".

Про це перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила в інтерв'ю Liga.net.

"Меморандум, безумовно, буде містити блок про "Приватбанк" та інші виведені з ринку банки. Але в якій формі - поки складно сказати", - сказала Рожкова.

За словами заступниці голови НБУ, тема судів навколо "Приватбанку" піднімалася в ході останніх зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та главою уряду Олексієм Гончаруком.

"Ми піднімали тему "приватівських" судів на зустрічі з президентом і прем'єром в контексті наслідків для фінансової стабільності і говорили про те, що подібні рішення створюють дуже негативний інформаційний фон для роботи банку", - зазначила Рожкова.

При цьому заступниця голови Нацбанку оцінила, як дуже високу ймовірність підписання нової програми з МВФ до кінця року.

"З Кабміном та Офісом президента в цьому сенсі ми точно на одній сторінці - всі хочуть отримати програму до кінця року", - сказала Рожкова.

Нагадуємо:

Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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