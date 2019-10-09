ЄС готовий зробити Британії серйозну поступку у справі Brexit — ЗМІ

Європейський Союз готовий піти на "велику поступку" щодо угоди про Brexit, запропонувавши механізм для північноірландського парламенту, який дозволяє йому залишити так званий новий backstop через кілька років.

Про це повідомляє The Times.

Переговори з ЄС щодо угоди про вихід Великої Британії зайшли в глухий кут через backstop, спеціальний механізм для запобігання поверненню до жорсткої межі між британською провінцією Північна Ірландія і членом ЄС Ірландією.

Прем’єр Британії Борис Джонсон різко виступає проти backstop і пропонує замінити його планом, за яким Північна Ірландія залишається під правилами ЄС, митні перевірки проводяться далеко від кордону, а асамблея Північної Ірландії, Стормонт, матиме право голосу щодо продовження такого режиму.

Але Брюссель побоюється, що передача Північній Ірландії "права згоди" дасть союзникам Джонсона, Демократичній юніоністській партії, право вето.

Нова ідея, як повідомляє Times, буде представляти модифіковану версію принципу "права згоди".

За даними дипломатичних джерел, європейські уряди готові визнати одностороннє відкликання договору Стормонтом через деякий час. Зокрема, обговорюється 2025 рік.

Як повідомлялося, депутати парламенту Великої Британії проведуть спеціальне суботнє засідання 19 жовтня відразу після саміту ЄС, на якому вирішиться доля Brexit.

Європейська правда