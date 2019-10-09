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Рішень про підвищення тарифів не приймалося — Гончарук

Середа, 9 жовтня 2019, 15:10

Кабінет міністрів наразі не планує заходів для збільшення тарифів на опалення.

Про це розповів на брифінгу після засідання Кабміну 9 жовтня прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоби підвищились тарифи", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас Гончарук нагадав, що рішення про це приймає не лише уряд і давати прогноз на майбутнє відмовився.

"По-друге коли ми підійдемо до прийняття цього рішення, дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус. Ми прагнемо зробити так, щоби тариф не збільшувався, все для цього робимо, але це не лише від нас залежить. Зараз я не хотів би давати відповідь на це питання. У мене її немає", – зазначив прем’єр.

Валентина Романенко, УП

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Гончарук уряд тепло

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Економічна правда
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