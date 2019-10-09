До суду направили адмінпротокол на Маркарову

Національне агентство із запобігання корупції направило до суду адмінпротокол на міністра фінансів Оксану Маркарову за декларування недостовірних відомостей.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: В агентстві кажуть що перевірили декларацію міністра за 2017 рік і знайшли в ній недостовірні відомості на суму 415 тис. гривень, що становить понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Дослівно: "У декларації посадовець не вказала вартість своєї квартири та недостовірно зазначила доходи, отримані нею та членами її сім’ї – чоловіком та дочкою. Також суб’єкт декларування не зазначила цінні папери, що належать на праві власності їй та її чоловіку, та вказала недостовірні відомості про наявні у неї та її чоловіка кошти на банківських рахунках".

Додатково: Крім того, повідомляють у НАЗК, виявлено недостовірні відомості на загальну суму 292,7 тис. грн у декларації за 2017 рік народного депутата VIII скликання Олександра Супруненка (група "Воля народу"). Він не задекларував нежитлове приміщення, що належить дружині, а також свій дохід та дохід дружини у вигляді страхових виплат.

В агенції нагадали, що за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від однієї до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передісторія:

26 вересня Нацагентство із запобігання корупції запросило Маркарову прийти до відомства для складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Маркарова заявила, що оскаржуватиме в суді адмінпротокол НАЗК.

Оксана Маркарова до 2014 року працювала в інвестиційній групі ІТТ. У березні 2015 року стала заступником міністра фінансів, а у квітні 2016 року – першим заступником міністра фінансів.

8 червня 2018 року, у зв'язку з відставкою Олександра Данилюка, її призначили в.о. міністра фінансів України. 22 листопада 2018 року Маркарова стала міністром фінансів і була перепризначена на посаду новою владою 29 серпня 2019 року.