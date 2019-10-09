Всі розділи
Укр / Рус

Адміністрація Трампа готує вихід з договору щодо "відкритого неба"

Середа, 9 жовтня 2019, 11:32

Адміністрація президента США Дональда Трампа, як  очікується незабаром оголосить про плани вийти з Договору про "відкрите небо".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Рішення про вихід з договору, який був підписаний в 1992 році, набув чинності у 2002 році і дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного, може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Договір використовується для перевірки угод про контроль над озброєннями, за даними агентства США щодо зменшення загрози оборони, що входить до Міністерства оборони.

На думку Держдепартаменту, договір " спрямований на зміцнення взаєморозуміння і довіри шляхом надання всім учасникам, незалежно від їх чисельності, прямої ролі в зборі інформації з допомогою аерофотозйомки про збройні сили та діяльність, що представляє для них інтерес."

Це може стати останнім великим міжнародним договором, від якого відмовилася адміністрація. У серпні США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Аналітики побоюються, що розвиток подій, ймовірно, викличе нову гонку озброєнь з Москвою.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міністр енергетики США спростував тиск на Україну щодо керівництва "Нафтогазу" 7 жовтня 2019, 20:40
Постачання газу із США заощадило Європі 8 мільярдів доларів – міністр 7 жовтня 2019, 10:41
Міністр енергетики США каже, що не згадував Байдена у розмові з Трампом 7 жовтня 2019, 10:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!