УЗ витратить 100 мільйонів доларів на модернізацію колій: оголосили конкурс

Укрзалізниця оголосила конкурс на закупівлю матеріалів для модернізації колій Транс’європейської транспортної мережі.

Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.

За його словами, на оновлення інфраструктури у найближчі 2 роки Укрзалізниця витратить 100 мільйонів доларів.

"Тендер буде за абсолютно прозорими і зрозумілими правилами ЄБРР. На базі електронного майданчика для закупівель – ECEPP.

"Коло учасників не обмежується "всім відомими фірмами": це можуть бути як резиденти України, так і нерезиденти. Маю надію, що це таки дасть нам змогу позбутися монополій та змов між учасниками торгів", - додав він.

Він зазначив, що 70% із 100 млн доларів піде на модернізацію залізничної інфраструктури, куплять елементи верхньої будови колії, в тому числі скріплення.

Ще 30 % - на оновлення засобів диспетчерської сигналізації і зв’язку, а також на удосконалення системи контролю залізничного трафіку.

"Перша на черзі - колія Транс’європейської транспортної мережі. Транспортним коридором TEN-T проходить приблизно 80 % усіх транзитних вантажів", - заявив Кравцов.

Економічна правда