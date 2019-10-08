УЗ витратить 100 мільйонів доларів на модернізацію колій: оголосили конкурс
Укрзалізниця оголосила конкурс на закупівлю матеріалів для модернізації колій Транс’європейської транспортної мережі.
Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.
За його словами, на оновлення інфраструктури у найближчі 2 роки Укрзалізниця витратить 100 мільйонів доларів.
"Тендер буде за абсолютно прозорими і зрозумілими правилами ЄБРР. На базі електронного майданчика для закупівель – ECEPP.
"Коло учасників не обмежується "всім відомими фірмами": це можуть бути як резиденти України, так і нерезиденти. Маю надію, що це таки дасть нам змогу позбутися монополій та змов між учасниками торгів", - додав він.
Він зазначив, що 70% із 100 млн доларів піде на модернізацію залізничної інфраструктури, куплять елементи верхньої будови колії, в тому числі скріплення.
Ще 30 % - на оновлення засобів диспетчерської сигналізації і зв’язку, а також на удосконалення системи контролю залізничного трафіку.
"Перша на черзі - колія Транс’європейської транспортної мережі. Транспортним коридором TEN-T проходить приблизно 80 % усіх транзитних вантажів", - заявив Кравцов.
Економічна правда
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