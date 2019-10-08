Опендатабот почав відслідковувати держпідприємства

Платформа для роботи з відкритими даними - Опендатабот, відтепер відслідковує діяльність всіх 3503 державних компаній.

Про це ЕП повідомили в прес-службі Опендатабот.

"Якщо держпідприємства будуть під мікроскопом, то будь-яке виведення їх із держвласності, крім приватизації, або введення в банкрутство побачать усі", – говорить Олексій Іванкін, співзасновник Опендатабот.

Як повідомляється, рейтинг найбільших платників податків в Україні за 2018 рік очолюють саме державні компанії - на першому місці АТ "Укргазвидобування" (41,255 млрд грн), на другому - АТ НАК "Нафтогаз України" (28,115 млрд грн).

Після нафтогазового сектору, найбільш прибутковими галузями є електроенергетика та транспорт.



Підприємства електроенергетичної галузі в 2018 р. сумарно отримали 13,7 млрд грн чистого прибутку, що майже в 1,5 рази більше показника 2017 – 9,2 млрд грн.

Підприємства транспортної галузі у 2018 році на 23,6 % погіршили свій сумарний показник чистого прибутку порівняно з 2017 роком – із 5,7 млрд грн до 4,3 млрд грн.

Із топ-100 найбільш прибуткових держкомпаній 2 представляють нафту і газ, 3 – хімічну промисловість, 6 – харчову промисловість і сільське господарство, 8 – машинобудування, 10 – вугільну промисловість, 17 – електроенергетику, 21 – транспорт, 33 – інше.

Найчастіше державні компанії займаються науковими дослідженнями та розробками (332 компанії), лісовим господарством та лісозаготівлею (309 компаній) та сільським господарством (240 компаній).

Для того щоб слідкувати за державним майном достатньо додати Опендатабот в месенджер Facebook, Viber, Skype або Telegram та натиснути "Підписатися на державні компанії".

Нагадаємо: З вересня Опендатабот додала нагадування для бізнесу про своєчасну сплату податкового боргу.



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Економічна правда