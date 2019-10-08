Україна наростила імпорт бензинів напередодні ремонтів на білоруських НПЗ

У вересні імпорт бензинів в Україну збільшився на 21%, до 122 тисяч тонн, в порівнянні з серпнем.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Як зазначається, це максимальний місячний обсяг поставок бензинів з вересня 2017 року.

Імпорт з Білорусі збільшився на 17% (на 13 тис. т), до 88 тис. т, в порівнянні з серпнем. З цього обсягу 3,5 тис. т відвантажив Новополоцький НПЗ, наростивши поставки в порівнянні з серпнем практично вдвічі. Решта 84,5 тис. т на український ринок відправив Мозирський НПЗ.

Поставки бензину Мажейкяйського НПЗ (Литва) у вересні збільшилися на 33%, до максимальних цього року 33,6 тис. т.

За 9 місяців 2019 року імпорт бензину скоротився на 4% (на 34 тис. т), до 806 тис. т, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

За наявною інформацією, зростання імпорту бензинів у вересні пояснюється рішенням трейдерів накопичити запас ресурсу напередодні ремонтної кампанії на білоруських НПЗ, запланованої на жовтень.

Останні роки планові ремонти в першу чергу на Мозирському НПЗ супроводжувалися напруженою ситуацією з бензином на українському ринку.

Останній раз подібна криза сталася в жовтні 2017 року, коли поставки білоруського ресурсу впали на 80%, до 17,7 тис. т. Тоді різке скорочення поставок призвело до дефіциту балансу А-92 в обсязі 30-35 тис. т, що на той момент складало близько 40% споживання цієї марки.