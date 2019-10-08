Екс-нардепу оголосили підозру у заволодінні 1,1 мільярда гривень "Уксиббанку"

Столична прокуратура оголосила підозру у заволодінні 1,1 млрд гривень коштів "Уксиббанку" колишньому народному депутату Дмитру Святашу.

Джерело: прес-служба прокуратури Києва у Facebook, джерела УП.

Дослівно: "Прокуратурою міста Києва в межах провадження щодо заволодіння коштами банківської установи АТ "Укрсиббанк" повідомлено про підозру колишньому народному депутату України".

Деталі: За даними УП, мова йде про екс-нардепа Партії регіонів та "Партії "Відродження" Дмитра Святаша.

Слідство встановлено, що екс-нардеп IV, V, VI, VII, VIII скликань упродовж 2008 – 2018 років, діючи як організатор злочину за попередньою змовою з посадовцями групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, отриманими від АТ "УкрСиббанк" в якості кредитів.

Цим Святаш завдав банку збитків на суму понад 1,1 мільярда гривень.

Екс-нардепу інкримінують вчинення злочинів за ч.4 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та за ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа з метою використання їх як підроблювачем, так і іншими особами, за попередньою змовою групою осіб).

Що було раніше: У межах даного кримінального провадження раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації "АИС", а також топ-менеджерам ПП "Імпульс-В" (директору та засновнику) за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою в особливо великих розмірах).

Українська правда