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США можуть вийти з Договору про відкрите небо

Вівторок, 8 жовтня 2019, 09:00

Голова комітету з міжнародних питань Палати представників Еліот Енгель повідомив, що вихід США із Договору про відкрите небо принесе користь лише Росії. 

Джерело: лист Енгеля раднику Трампа

Деталі: Цей лист Еліот надіслав раднику президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберту О'Брайєну. 

Він наголосив на тому, що таке рішення може розділити НАТО та підірвати довіру до США. 

Дослівно: "Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа розглядає вихід із Договору про відкрите небо і рішуче закликаю вас утриматись від цього необачного рішення."

Нагадаємо:

Договір про відкрите небо передбачає можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.

Українська правда

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