США можуть вийти з Договору про відкрите небо
Голова комітету з міжнародних питань Палати представників Еліот Енгель повідомив, що вихід США із Договору про відкрите небо принесе користь лише Росії.
Джерело: лист Енгеля раднику Трампа
Деталі: Цей лист Еліот надіслав раднику президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберту О'Брайєну.
Він наголосив на тому, що таке рішення може розділити НАТО та підірвати довіру до США.
Дослівно: "Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа розглядає вихід із Договору про відкрите небо і рішуче закликаю вас утриматись від цього необачного рішення."
Нагадаємо:
Договір про відкрите небо передбачає можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.
Українська правда
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