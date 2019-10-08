США можуть вийти з Договору про відкрите небо

Голова комітету з міжнародних питань Палати представників Еліот Енгель повідомив, що вихід США із Договору про відкрите небо принесе користь лише Росії.

Джерело: лист Енгеля раднику Трампа

Деталі: Цей лист Еліот надіслав раднику президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберту О'Брайєну.

Він наголосив на тому, що таке рішення може розділити НАТО та підірвати довіру до США.

Дослівно: "Я глибоко стурбований повідомленнями, що адміністрація Трампа розглядає вихід із Договору про відкрите небо і рішуче закликаю вас утриматись від цього необачного рішення."

Нагадаємо:

Договір про відкрите небо передбачає можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.

Українська правда