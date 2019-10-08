Роман Довгаль, Радабанк: Ми зацікавлені в успішній роботі наших партнерів

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Зараз клієнти корпоративного бізнесу займають у кредитному портфелі РАДАБАНК левову частку — 93%. Якщо говорити про депозитний портфель — це 22%. Незалежно від масштабів бізнесу клієнта, овердрафт — продукт номер один у РАДАБАНК.

Цей сервіс дозволяє клієнтам збільшувати оборотність товарних запасів і покривати касові розриви позиковими коштами для своєчасних розрахунків з контрагентами та бюджетом.

Ще однією з найзатребуваніших послуг є "Депозитна лінія", яка дає змогу клієнтам розміщувати вільні кошти під вигідні відсотки на депозитний рахунок, при цьому залишаючи собі необмежений і вільний доступ до них і можливості вільно поповнювати чи знімати кошти з рахунку.

Ця послуга має яскраво виражену сезонність: грошові кошти накопичуються та дозволяють входити у новий сезон — посівної чи жнив.

Заступник голови правління АТ "АБ "РАДАБАНК" Роман Довгаль

Інший продукт, яким активно користуються партнери РАДАБАНК, — це гарантійні операції, які Банк надає в тому числі й клієнтам малого бізнесу для участі у тендерах на електронних торговельних майданчиках ProZorro.

Гарантії дозволяють компаніям брати участь і перемагати у тендерах на поставку продукції в школи та дитсадки, на будівництво і ремонт доріг та інфраструктурних об’єктів тощо.

Також РАДАБАНК активно розвиває факторингові операції, які користуються значним попитом серед великих виробників та оптових продавців.

РАДАБАНК є доволі великим гравцем і партнером клієнтів при здійсненні операцій з купівлі-продажу валюти на міжбанківському ринку.

Великим партнерам Банк надає послуги прямого дилінгу, тобто підприємство може в діалоговому режимі ухвалювати рішення разом з дилерами банку стосовно купівлі чи продажу валюти.

Банк продовжує розглядати нові регіони України, які поки не охоплені його присутністю. Мета РАДАБАНКУ — зайти в усі обласні центри, де у його послугах зацікавлені місцеві представники бізнесу. Вже цього року планується відкриття відділення у Вінниці.

Банк працює над вдосконаленням комплексного обслуговування клієнтів малого бізнесу та агропідприємств.

РАДАБАНК пропонує приємну для клієнта цінову політику: 16% річних у гривні за короткостроковими депозитами та 17,25% річних — у разі довготривалого розміщення — до року та більше.

Ба більше, депозитні продукти банку дозволяють клієнту самостійно обирати будь-який з параметрів депозиту так, щоб це оптимально підходило його бізнесу та максимально задовольняло поточні потреби.

"Ми, як банк, зацікавлені у стабільності та успішній роботі наших партнерів і робимо все для того, аби вони почувалися комфортно, отримували першокласний сервіс, оперативне ухвалення рішень та зручну комунікацію", — зазначив заступник голови правління АТ "АБ "РАДАБАНК" Роман Довгаль.

На початок вересня баланс банку склав 1,6 млрд грн, власний капітал — 0,3 млрд грн, а прибуток за січень—серпень — 27 млн грн. З початку 2019 р. РАДАБАНК отримав приріст кредитного портфелю в 17%.

Ліцензія НБУ № 166 від 14.11.2011