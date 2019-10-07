Міністр енергетики США спростував тиск на Україну щодо керівництва "Нафтогазу"

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував повідомлення про те, що він тиснув на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За інформацією Associated Press, Перрі підштовхнув президента України Володимира Зеленського до звільнення членів правління газової компанії, а потім представив список радників.

"Те, що історія AP фактично сказала, що ми сказали: "Ви поставите цих людей туди" - просто не відповідає дійсності. Я маю на увазі, що це була повністю вигадана історія, це найкраще, що я можу сказати", - сказав Перрі на пресконференції у Вільнюсі в понеділок.

"Ми давали рекомендації на прохання українського уряду, і будемо продовжувати", - додав він.

Також, за даними ЗМІ, Трамп заявив республіканцям Палати про те, що подзвонив до Зеленського 25 липня виключно на прохання Перрі. "Єдина причина, чому я зателефонував, це тому, що Рік попросив мене. Щось про завод СПГ", - сказало одне джерело Axios, згадуючи коментарі президента.

Перрі заявив, що він закликав президента США Дональда Трампа поговорити з Зеленським, щоб створити довіру серед американських чиновників щодо того, що Київ вживає заходів для боротьби з корупцією та підвищення прозорості.

"Абсолютно, я кілька разів просив президента: "Пане президенте, ми думаємо, що в інтересах США і України, щоб ви і президент України провели розмову, і ви обговорили варіанти, які є", - сказав Перрі у Вільнюсі.

Під час дзвінка в липні Трамп тиснув Зеленського щодо розслідування проти колишнього віцепрезидента США та нинішнього кандидата в президенти Джо Байдена та його сина Хантера, згідно з транскрипцією дзвінка, оприлюдненою адміністрацією Трампа.

Європейська правда