Укрзалізниця згубила 39 тонн олії Косюка

ТОВ "Катеринопільський елеватор" групи МХП та ПАТ "Сумський завод продтоварів" звернулися до правоохоронних органів через факт зникнення понад 80 тонн соняшникової олії під час транспортування залізницею.

Про це повідомляє прес-служба МХП.

Зазначається, що соняшникова олія перевозилась в цистернах.

"ТОВ "Катеринопільський Елеватор" відправив 11 цистерн загальною вагою понад 696 тонн, з яких було втрачено майже 39 тонн. ПАТ "Сумський завод продтоварів" відправив 4 цистерни загальною вагою майже 240 тонн, під час транспортування було втрачено 44,3 тонни", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "Катеринопільський елеватор" відправив вантаж зі станції Звенигородка (Черкаська область) в напрямку станції Жовтнева на термінал ТОВ МП "Термінал Укрхарчозбутсировина". ПАТ "Сумський завод продтоварів" відправив вантаж зі станції Баси (Сумська область) в аналогічному напрямку.

"Факт зникнення частини вантажу було виявлено відправниками 17 та 19 вересня 2019 року, після чого було подано заяву до правоохоронних органів", - заявили в МХП.

Загальний обсяг збитків - 6 цистерн, у яких було понад 80 тонн соняшникової олії (орієнтовна вартість – 1,5 млн гривень).

"Факти зникнення вантажу під час транспортування Укрзалізницею не є поодинокими, проте вперше зафіксовано втрати в таких великих обсягах.

МХП та "Сумський завод продтоварів" підтримують ініціативи Уряду, спрямовані на реформування Укрзалізниці. Наслідком реформи має стати підвищення швидкості, безпечності та надійності доставки вантажів, які належать підприємствам агропромислового комплексу", - йдеться у заяві МХП.

Економічна правда