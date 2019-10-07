Метро Дніпра обладнали "новинками" техніки, які виявились брухтом з СРСР

СБУ викрила керівництво комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" на закупівлі неякісного обладнання.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену й відповідно життю та здоров’ю пасажирів".

Деталі: У ході слідства з'ясувалося , що наприкінці 2017 року посадовці придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі. Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого "металобрухту" була максимум 100 тисяч гривень.

За даними СБУ, наразі керівнику КП "Дніпропетровський метрополітен" та директору комерційної структури повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу) та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.

Українська правда